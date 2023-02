Von Sonntag, 12. Februar, bis Sonntag, 12. März, ist der Wiener Architekt, Maler und Bildhauer Gerhard Fassel mit seiner Ausstellung „ROST“ in der Kreisgalerie Dahn zu Gast. Die Ausstellung folgt auf die Schau „Vermutung“ von Marita Mattheck.

Gerhard Fassel setzt sich in seiner Arbeit mit Menschen auseinander, die mit Werkzeugen und Maschinen hantieren. Sandfarbene Maschinen mit rostfarbenen Konturen dominieren die Bilder. Rost ist für ihn auch eine Metapher für das Leben – das Werden, Sein und Vergehen.

„In der klassischen Tradition eines Geschichtenerzählers gibt er seine Erinnerungen, Eindrücke und Erfahrungen weiter, allerdings nicht mit Worten, sondern in Form von Skizzen, eindrucksvollen Bildern und Objekten. Die Werke suggerieren, dass Wahrnehmung und Wahrgenommenwerden sehr stark mit dem Umfeld eines Menschen und den von den handelnden Personen ausgeführten Tätigkeiten verknüpft sind. Durch die Präsentation der betrachteten Situationen vor einem neutralen, silbrig-grauen, dunklen oder einfarbigen Hintergrund werden alle vom zentralen Thema ablenkenden Nebenschauplätze ausgeblendet“, wird Heidemarie Brandl, die Lebensgefährtin des Künstlers, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Beschreibung stamme aus dem Katalog, der zu der Ausstellung gehört.

Studium in Wien, Atelier in Pottendorf

Fassel wurde 1963 in Wien geboren. Während seiner Zeit an der HTL Mödling, einer berufsbildenden höheren Schule südlich von Wien mit umfassendem Bildungsangebot in zwölf Fachrichtungen aus den Bereichen Bau, Holz, Metall und Strom, legte er den Grundstein für sein Architekturstudium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Er studierte neun Semester in der Meisterklasse von Gustav Peichl. 1982 begann Fassel mit Grafiken und Malerei. Sein Atelier hat er im niederösterreichischen Pottendorf.

Die Ausstellung wird am kommenden Sonntag, 12. Februar, mit einer Vernissage um 11.30 Uhr von Gerhard Fassel und der zweiten Kreisbeigeordneten Martina Wagner eröffnet. Umrahmt wird sie mit einem musikalischen Beitrag von zwei Klavierschülern der Kreismusikschule. Die Kreisgalerie ist täglich von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet – mit Ausnahme am 19. Februar wegen einer Faschingsveranstaltung in Dahn.