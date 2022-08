„Etwas Sommerfrische können die Besucher der Kreisgalerie beim Betrachten von Peter Engels ,Schneehörnchen’ genießen“, schreibt die Kreisverwaltung Südwestpfalz in ihrer Pressemitteilung über die bevorstehende Ausstellung in der Dahner Kreisgalerie. Peter Engel stellt dort ab Sonntag, 7. August, seine Fotografien aus. Über das Eichhörnchen hinaus bietet Engel den Besuchern in Dahn zahlreiche weitere „Tierische Momente“ – so ist die Ausstellung überschrieben. Er zeigt die Ergebnisse stundenlanger und mitunter tagelanger Beobachtungen; Szenen mit Tieren, die er in Fotos festgehalten hat.

Neben dem fotografischen Können braucht es reichlich Ausdauer, Geduld und Disziplin, um derartige Momente einfangen zu können, denn viele Tiere sind sehr scheu. Die Ausstellung wird am kommenden Sonntag, 11.30 Uhr, im Rahmen einer Vernissage eröffnet. In die Veranstaltung führt Michelle Gimber ein, Sängerin Elke Arenth sorgt für musikalische Untermalung. Es besteht die Möglichkeit, mit Peter Engel ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung ist anschließend vom 8. bis zum 28. August, täglich von 15 Uhr bis 18 Uhr, geöffnet.