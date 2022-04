„Fragment“ ist der Titel der Ausstellung in der Dahner Kreisgalerie, die zwei verschieden arbeitende Künstlerinnen zusammenbringt. Die in Eppenbrunn lebende Uta Arnhardt wird mit ihrer Freundin, der Zweibrückerin Hedda Wilms aktuelle Arbeiten zeigen. Beide beschäftigen sich mit Pflanzen. Bei Arnhardt kommt die reale Pflanze oft über Samen und Pflanzenteile aufs Papier oder in Papiersäckchen. Hedda Wilms lässt sich von Pflanzenformen inspirieren und bringt sie über Druckverfahren aufs Papier. Die Strukturen und Formen findet Wilms nicht nur mit dem Auge: Sie analysiert die Pflanze gerne mit dem Mikroskop bevor sie grafische Zusammenhänge herstellt. Die Ausstellung wird am Sonntag, 24. April, 11 Uhr, mit einer Vernissage eröffnet. Die Zweibrücker Autorin Susanne Lilischkis, Hedda Wilms’ Tochter, wird in die Kunst von Arnhardt und Wilms einführen. Anschließend ist bis 24. Mai täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Titelloses Werk von Uta Arnstadt aus Eppenbrunn. Foto:Armstadt