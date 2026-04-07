Corine Kleck aus Schweighouse-sur-Moder und Susanne Wadle aus Landau präsentieren „L’entre deux / Das Dazwischen“ in der Kreisgalerie Südwestpfalz.

Susanne Wadles Kunstwerke treten auf wie Alltagsobjekte, sie erscheinen vertraut. Als Ausgangsmaterial nutzt sie Fundstücke: Möbel und Fragmente. Durch gezielte Veränderungen entreißt sie die Objekte dem vertrauten Kontext und verfremdet sie. Vertrautes wirkt rätselhaft-amüsant: Puppenbeine dienen in überdimensionalen Blumen den Blütenblättern als Tentakel. Wadles Objekte sind Synthesen des scheinbar Unvereinbaren. Susanne Wadle wurde 1966 in Landau geboren, wo sie auch heute lebt. 1986 bis 1994 studierte sie Bildende Kunst und Geografie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, wo sie das Erstes Staatsexamen mit Auszeichnung im Fach Bildende Kunst ablegte. 1992 erwarb sie an der École des Beaux Arts in Dijon das Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique. Es folgte ein Studium der Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe bei Harald Klingelhöller, 1996 bis 2005 war sie dort Meisterschülerin.

Corinne Kleck: Installation »Dans le salon de Monsieur Poe«, Louis-Philippe-Stuhl, textile Ergänzungen am Boden, glasierter Keramik. Foto: D. Haettel

Auch Corine Kleck findet ihre Quelle in der Erfahrung des Alltäglichen, das neu interpretiert, verfremdet und verwandelt wird. Ihre Werke verbinden Häuslichkeit und Kunst, Trivialität und Kostbarkeit, Widerstand und Zerbrechlichkeit, Schwere und Leichtigkeit. Sie erscheinen als zeitgenössische Formen der Vanitas, die uns an die Fragilität und Vergänglichkeit allen Lebens erinnern. Kleck erforscht die Sprache der Materialien und lässt wie in einer fantastischen Erzählung hybride Formen entstehen. Corine Kleck wurde 1963 im Elsass geboren, wo sie lebt und arbeitet. 1992 erwarb sie einen Bachelorabschluss in Bildender Kunst an der Universität für Geisteswissenschaften Straßburg. 1994 erhielt sie das Diplom der École des Arts Décoratifs in Straßburg im Bereich Objektkunst. 1994 und 1995 war sie Meisterschülerin an der Fakultät für Bildende Kunst in Straßburg.

Info

Corine Kleck/Susanne Wadle: „L’entre deux / Das Dazwischen“, Installationen, Kreisgalerie Südwestpfalz, Dahn, Schulstraße 14, 12. April bis 10. Mai, dienstags bis sonntags 15 bis 18 Uhr.

Vernissage: Sonntag, 12. April, 11 Uhr, ein Gespräch mit den Künstlerinnen eröffnet die Ausstellung. Das Duo beantwortet gerne Fragen. Musik: Christine Kupperroth-Thomas (Saxofon) und Christoph Heber (Piano

).