In der Kreisgalerie in Dahn macht Marita Mattheck aus dem südpfälzischen Leimersheim den Auftakt für 2023 und stellt von Sonntag, 8. Januar, bis Sonntag, 5. Februar, ihre Werke aus. Matthecks konzeptuelle Arbeiten, Acryl auf Leinwand oder Papier, entstehen und entwickeln sich in einem langen, vielschichtigen Schaffensprozess. Charakteristisch für die Werkserien ist zunächst ihre höchst reduzierte Farbchromatik. Fragmentierte, vor- und zurückdrängende beziehungsweise sich annähernde und zum Teil über den Bildrand flutende Formgebilde formieren sich stets zu neuen, komplexen Architekturen. Mattheck nennt die Serie „Vermutung“. Mächtig, klar, ohne narrative Notationen, die Farbskala gänzlich auf schwarz und weiß reduziert, greifen die abstrahierten Bildelemente der Werkgruppe „meeting“ in den Raum. Lichtvolles Weiß bildet das Agitationsfeld für dunkle, schwarze, deutlich konturierte, eckige Formelemente, die dynamisch miteinander kommunizieren. Stets neue Formationen kreierend, tauchen Assoziationen von Architekturteilen, abstrakten Körperformen beziehungsweise fragmentierten Figuren auf. Als große Wand- und Bodeninstallation arrangiert, wird Ansicht zur Aufsicht. Von nahezu lyrischer Anmutung sind wiederum die Unikat-Holzschnitte.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 8. Januar, mit einer Vernissage um 11.30 Uhr von Marita Mattheck und Peter Spitzer eröffnet. Andrea Nisters wird die Arbeiten vorstellen. Musikalisch wird die Veranstaltung von Musikerinnen und Musikern der Kreismusikschule umrahmt. Ein Künstlergespräch ist für Sonntag, 29. Januar, 14 Uhr, geplant.