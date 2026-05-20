Trailläufe sind in der Südwestpfalz beliebt. Doch es drohen Verbote oder Einschränkungen durch den Forst, der auf seine Verkehrssicherungspflicht verweist.

Am 9. Mai sollte der Lemberger Laufspaß mit vielen kleinen Singletrails, also auf schmalen Pfaden, über die Bühne gehen. Der Veranstalter, der Turnverein Lemberg, musste die Strecke nach Intervention des Forstamts Westrich so ändern, dass am Ende aus dem Traillauf ein Lauf rein auf breiten Hauptwegen wurde. Wenigstens eine Absage dieses Wasgaucup-Rennens konnte durch die Streckenänderung verhindert werden.

„Der Revierleiter und die Forstamtsleitung haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Absage zu verhindern“, betont Florian Kemkes, der Leiter des Forstamts Westrich. Die Auflagen des Forsts sorgten für Diskussionsstoff. Nicht nur in Läuferkreisen wurde von „Schikanen“ bis hin zu „Bullshit“ gesprochen.

Forstamt sieht sich als Förderer, nicht Verhinderer

Vor dem Hintergrund, dass ein Traillauf und ein Wandermarathon im Donnersbergkreis in diesem Frühjahr gänzlich wegen der „Verkehrssicherungspflicht“ vom Forst verboten wurde, besteht die Sorge, dass weitere Veranstaltungen – auch im südlichen Pfälzerwald – den Auflagen zum Opfer fallen werden. Kemkes versichert: „Wir sind daran interessiert, dass die Veranstaltungen stattfinden können.“ Das Forstamt sehe sich als Förderer und nicht als Verhinderer. Die Menschen sollten den Wald erleben können.

Wie ist der Gesetzeslage derzeit? Läuft oder geht jemand in einer privaten Laufgruppe einen Trail, haftet jeder für sich, ohne dass der Forst rechtlich in der Verantwortung steht. Läuft oder radelt die gleiche Gruppe in einer organisierten Veranstaltung wie einem der Wasgaucup-Volksläufe, dem Pirmasenser Pfälzerwald-Marathon oder dem Lemberger Wasgau-Bike-Marathon, dann geht die Verkehrssicherungspflicht auf den Forst über. Mit einer Änderung im Bundeswaldgesetz könnte das geändert werden. Kemkes spricht sich dafür aus. „Dann wäre das ganze Thema abgeräumt“, sagt der Forstamtsleiter. Er verweist darauf, dass sämtliche Revierleiter versuchen würden, alles möglich zu machen, was im Rahmen derzeitiger Rechtsvorschriften möglich ist.

Manfred Seibel: Argumentation ist unehrlich

Manfred Seibel von den Grünen, Beigeordneter des Landkreises Südwestpfalz mit dem Geschäftsbereich Umwelt und einer der Gründer des Wasgaucups, bezeichnet die restriktiven Verbote und Auflagen, die den Charakter der Läufe entscheidend verändern, als „völlig irre“. Die Auflagen seien schlichtweg nicht erfüllbar und nicht tragbar. Dabei würden die Begründungen auf rein fiktiven, abstrakten Annahmen beruhen. „Die Situation in unseren Wäldern ist seit Jahren gleich. Die Gefährdungslage hat sich nicht verändert, die Argumentation ist unehrlich“, stellt der Hauensteiner fest.

Hintergrund des restriktiven Vorgehens ist eine Anweisung des rheinland-pfälzischen Umwelt- und Forstministeriums. Darin wird die Verantwortung für Eventualunfälle von Waldbesuchern auf die Forstamtsleiter und Revierförster überragen. Seibel, früher Landtagsabgeordneter, hat nach eigenen Worten schon Gespräche mit dem Ministerium geführt, um abstrusen Verboten und Beschränkungen ein Ende zu setzen. Sein Vorschlag: „Die örtlichen Kommunen sollen als Mitveranstalter auftreten, dann endet der Quatsch ganz schnell.“ Es gebe, so Seibel, überhaupt keinen Grund zur Panikmache.

Markus Zwick: Nicht kaputtregulieren

Auch der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick meldet sich bei diesem Thema zu Wort. Wenn wegen verschärfter Anforderungen bei der Verkehrssicherung „immer mehr Wandermarathons und Traditionsläufe abgesagt werden müssen, läuft etwas gewaltig schief“, schreibt der CDU-Politiker, der als Sohn eines Försters in Leimen aufwuchs, auf seiner Facebook-Seite. Zwick weiter: „Wer einen Wald betritt, tut dies auf eigene Gefahr! Eine übertriebene Haftung von Forst, Eigentümern und Veranstaltern darf nicht dazu führen, dass Ehrenamt, Tourismus und Vereinsleben kaputtreguliert werden. Die Pfalz lebt von ihren Veranstaltungen, den Vereinen und den Menschen, die diese mit Herzblut organisieren. Genau dieses Engagement wird aktuell durch Vorgaben ausgebremst – das darf nicht die Zukunft in unseren Wäldern sein.“ Der Jurist plädiert dafür, das Landeswaldgesetz so zu ändern, dass es den Bedürfnissen der Waldbesucher gerecht wird – unabhängig davon, ob es sich um eine organisierte Veranstaltung oder einen privaten Waldbesuch handelt.

Seibels Forderung an die neue Landesregierung

„Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung sollte schnellstens das Landeswaldgesetz ändern, wie es schon in Baden-Württemberg geschehen ist, damit der Spuk zu Ende ist, bevor weitere Veranstaltungen gecancelt werden und am Ende niemand mehr in den Wald gehen darf oder Hunderte von Bäumen unnötig rein vorsorglich gefällt werden“, sagt Seibel. Seiner Ansicht nach gibt es für die Haltung von Landesforsten weder eine Rechtsgrundlage noch eine einschlägige Rechtsprechung. „Somit ist klar, dass dieses Vorgehen im Forstministerium überlegt wurde. Die örtlichen Forstämter müssen es nun umsetzen. Das muss sofort rückgängig gemacht werden“, lautet seine Forderung.

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