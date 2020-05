Die 168 bestätigten Covid-19-Fälle verteilen sich auf die Städte Pirmasens (29) und Zweibrücken (37) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (15). Seit der Eröffnung des Corona-Testzentrums (CTZ) in Höheischweiler am 19. März wurden dort 1138 Abstriche genommenen, die jeweils an das Landesuntersuchungsamt übermittelt wurden. Die ermittelbaren Kontaktpersonen wurden vom Gesundheitsamt informiert. 437 Kontaktpersonen verbrachten jeweils zwei Wochen in Quarantäne.

