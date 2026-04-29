Im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken wird in der Woche nach dem letzten Rundenspieltag auf jeden Fall ein vorsorgliches Entscheidungsspiel ausgetragen.

Endspurt der Saison 2025/26: Die meisten Fußballvereine in der Westpfalz haben noch vier Begegnungen vor der Brust. Da stellt sich die Frage, wie viele Vereine in welcher Klasse auf- und absteigen.

Zunächst der Blick auf die Bezirksliga Westpfalz. Deren Leiter, Klaus Schneider, antwortet auf die Frage, wie viele Teams aus der Bezirksliga in die drei westpfälzischen A-Klassen abrücken müssen: „Es steigen vier Vereine aus der Bezirksliga ab, egal, was in der Landesliga West passiert.“ In der Bezirksliga stehen zurzeit nur Vereine am Tabellenende, die samt und sonders den A-Klassen Kusel/ Kaiserslautern und Kaiserslautern/ Donnersberg zuzuordnen sind. Aber nach den neuen Richtlinien könnte es sein, dass trotzdem ein Team in die A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken absteigt. „Das ist zwar theoretisch möglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich“, sagt Schneider.

Ein oder zwei A-Klasse-Absteiger

Sollte also aus der Bezirksliga Westpfalz kein Verein in die A-Klasse des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken absteigen, dann vermindert sich hier die Anzahl der Absteiger. Die Rechnung für die A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken lautet: kein Zugang von „oben“ und drei Zugänge von „unten“ aus den beiden B-Klassen Ost und West ergibt 19 Mannschaften für die 16er-Liga. Der A-Klasse-Meister steigt garantiert auf, also minus eins, damit 18 Mannschaften und somit nur zwei Absteiger. Sollte sich der Vizemeister (nach jetzigem Stand die SG Weselberg/Linden) dann in zwei, maximal drei Entscheidungsspielen gegen den Zweiten der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern (aktuell SV Kottweiler-Schwanden) durchsetzen, dann müsste gar nur ein Team die A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken nach unten verlassen.

Aktuell ist der TV Althornbach mit nur elf Punkten abgeschlagenes Schlusslicht. Kandidaten für den zweiten möglichen Absteiger sind der TuS Erfweiler (26 Punkte), der TSC Zweibrücken II (24), der FC Fehrbach (22) und die SG Maßweiler/Höhmühlbach (21). Fehrbachs Spielertrainer Christoph Subal und der Spielleiter der SG Maßweiler/Höhmühlbach, Christian Meier, zeigen sich optimistisch, dass ihr Team auch nächste Runde der A-Klasse angehört. „Wir haben es noch selbst in der Hand“, erklären beide, als ob sie sich abgesprochen hätten.

Vorsorgliches Entscheidungsspiel

Weiter: Kommen zwei Teams aus der A-Klasse in die zwei südwestpfälzschen B-Klassen, steigen von dort die beiden Tabellenletzten in die C-Klassen ab. Muss nur ein Verein aus der A-Klasse in die B-Klasse abrücken, dann findet ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Tabellenletzten der B-Klasse Ost (derzeit der SV Hinterweidenthal II) und der B-Klasse West (derzeit der SV Bottenbach) statt. Dieses wird wohl vorsorglich gleich nach dem letzten Rundenspieltag angesetzt, weil diese beiden Vereine nicht auf den Ausgang des Aufstiegskampfs der beiden A-Klasse-Vizemeister warten sollen.

Die beiden Meister der C-Klassen - Contwig II hat es in der C-Klasse West bereits gepackt, im Osten benötigt der SV 53 Rodalben nur noch einen Punkt aus den letzten vier Partien, die erste am Sonntag beim Tabellenzweiten Heltersberg/ Geiselberg II – steigen direkt in die B-Klassen auf. Die beiden C-Klasse-Vizemeister ermitteln in Entscheidungsspielen einen dritten Aufsteiger in die B-Klasse.

FUSSBALL IM KREIS

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken: TSC Zweibrücken II - SG Maßweiler/Höhmühlbach (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Hermersberg II - SV Lemberg (So., 13 Uhr), TV Althornbach - FC Fehrbach, SV Martinshöhe - SG Weselberg/Linden, SG Heltersberg/Geiselberg - SG Rieschweiler II, FK Clausen - SV Trulben, SVN Zweibrücken - TuS Erfweiler (alle So., 15 Uhr), Rimschweiler/VB - Petersberg (So., 16.15 Uhr)

A-Klasse Südpfalz: u. a. ASV Lug/Schwanheim - FC Bavaria Wörth (Sonntag, 15.30 Uhr)

B-Klasse PS/ZW Ost: Bruchweiler - Busenberg (Samstag, 19 Uhr), FC Rodalben II - Ruhbank (Sonntag, 12.45 Uhr), Hinterweidenthal II - Erlenbrunn (So., 13 Uhr), Rumbach - Merzalben, Waldfischbach-Burgalben - Fischbach, Leimen - TuS/DJK Pirmasens, Hauenstein II - Lemberg II, RW Pirmasens - Münchweiler (alle So., 15 Uhr)

B-Klasse PS/ZW West: Großsteinhausen - Höheinöd (Donnerstag, 19.30 Uhr), Martinshöhe II - Hornbach (Sonntag, 13 Uhr), Rimschweiler/VB II - Hochstellerhof (So., 14 Uhr), Stambach - Ixheim, Obersimten - Winzeln, Gersbach - Höheischweiler (alle So., 15 Uhr), Knopp/Wiesbach - Bottenbach (So., 15.15 Uhr), Hilst - Battweiler II (So., 15.30 Uhr)

B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd: u. a. SG Trippstadt/Schmalenberg II - SG Hochspeyer/Waldleiningen ( Sonntag, 13 Uhr)

C-Klasse PS/ZW Ost: Bruchweiler/Busenb. II - Erlenbrunn II (Samstag, 17 Uhr), Heltersberg/Geiselberg II - SV 53 Rodalben (So., 12.45 Uhr), Rumbach II - Ruppertsweiler (So., 13 Uhr), Ludwigswinkel - Fehrbach II, Kröppen/Vinn. - Trulben II, Hengsberg - Pirmasenser SV (alle So., 15 Uhr)

C-Klasse PS/ZW West: Knopp/Wiesbach II - Petersberg II, SVN Zweibrücken II - Höhfröschen/Rieschweiler III (beide Sonntag, 13 Uhr), Ixheim II - Contwig II, Großsteinhausen II - Wattweiler, Thaleischweiler - Kleinsteinhausen, Maßweiler/Höhmühlbach II - Mittelbach (alle So., 15 Uhr)

C-Klasse Südpfalz West: u. a. TSV Wilgartswiesen - SG Steinweiler/Rohrbach/Impflingen II (Sonntag, 15 Uhr)