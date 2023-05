Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie erwartet wurde Reiner Ehrgott für die nächsten drei Jahre zum Vorsitzenden des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken gewählt. Und wie! Es gab beim Kreistag keine „Ablehnung“, nur eine Enthaltung und 178 Ja-Stimmen für den 55-jährigen Erlenbrunner. Ein Antrag wurde für gut befunden und an den Verbandstag weitergeleitet.

94 Fußballvereine gibt es in der Südwestpfalz, doch nur 24 nahmen am Samstag an der Online-Veranstaltung teil. Jeder Verein hat eine sogenannte Grundstimme. Und