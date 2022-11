Die Kreativwirtschaft in der Südwestpfalz will der Pirmasenser Wirtschaftsförderer Mark Schlick voranbringen. Eines seiner Lieblingsprojekte bei der Vernetzung von Kreativwirtschaft und anderen Unternehmen ist die Kreativmesse Kreattivitti. Am Montag hat Schlick verkündet, dass es – nach der Corona-Zwangspause – kommendes Jahr im November mit einer mehrtägigen Veranstaltung die dritte Auflage der Kreativmesse geben werde.

