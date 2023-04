Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „Klub-Choreo“ und jetzt auch noch eine Spielertrikot-Auktion: Der FK Pirmasens tut einiges, um in der langen Zeit ohne Heimspiel-Einnahmen die Kasse zu füllen. Der offene Brief des FKP an den DFB-Präsidenten stieß auf viel positive Resonanz. Mindestens 15 Spieler aus dem aktuellen Regionalligakader werden auch nächste Runde für Pirmasens auflaufen.

Für die nächste Saison – wann auch immer diese beginnen mag – stehen dem FKP vom aktuellen Regionalligakader bisher die Torhüter Benjamin Reitz und Jan Schulz,