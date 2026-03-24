Auf dem Parkplatz des Kauflands in der Zweibrücker Straße in Pirmasens ist am Freitag ein weißer BMW beschädigt worden. Nach ihrem Einkauf bemerkte die Besitzerin gegen 22 Uhr Kratzer, die sich über die gesamte Beifahrerseite und die hintere Fahrerseite des Autos zogen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Schaden wird von den Beamten auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Nach Angaben der Polizei parkte das Auto zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr auf dem Parkplatz.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Pirmasens unter Telefon 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.