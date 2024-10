Der Zufall war entscheidend im Fall, der am Mittwoch vorm Amtsgericht verhandelt wurde. Hätte ein Arzt sich nicht erinnert, wäre es wohl nie aufgefallen, dass der Angeklagte seine Krankenversichertenkarte an einen Unbekannten gegeben hat.

Was laut einem Oberarzt des Städtischen Krankenhauses Pirmasens passiert ist: Im Februar 2022 wurde er in die Ambulanz gerufen. Er sollte sich die Röntgenaufnahmen eines Patienten ansehen, der nach einem Autounfall in die Ambulanz gekommen war. Bei dem Namen des Patienten habe er sich erinnert, dass er etwa eine Woche zuvor dabei gewesen war, als der Verletzte an der Schulter operiert wurde. Er hätte nicht Auto fahren sollen. In Sorge um dessen Schulter habe er diese näher angeschaut. „Aber da war nichts an der rechten Schulter. Keine Fadenanker, keine Narben“, sagte der Zeuge vorm Pirmasener Amtsgericht.

Innerhalb einer Woche könne die Schulter aber nicht so geheilt sein, als wäre da nie etwas gewesen, war sich der Chirurg sicher. Da das nicht jeden Tag vorkomme, habe er die Verwaltung des Krankenhauses informiert. An das Gesicht des Patienten mit der Schulteroperation erinnere er sich nicht mehr, erklärte er vor Gericht. Sein Gedächtnis an Röntgenbilder sei da wesentlich besser.

Verteidiger plädiert auf Freispruch

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken beschuldigte nun den Autounfall-Patienten, einer unbekannten Person die Karte seiner Krankenversicherung gegeben zu haben, damit diese die Kosten für die Behandlung im Krankenhaus übernimmt. Am 27. Januar 2022 habe eine unbekannte Person die Versichertenkarte des Angeklagten für eine Operation im Städtischen Krankenhaus vorgelegt. Das Krankenhaus habe die Kosten von fast 4000 Euro mit der Krankenversicherung abgerechnet. Die sei davon ausgegangen, dass es sich bei dem behandelten Patienten um ihren Versicherten, den Angeklagten, gehandelt habe. Soweit die Anklage.

Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen. Verteidiger Thomas Haberland sagte, es gebe wenige objektive Tatsachen. Es sei lediglich eine Vermutung, dass sein Mandant seine Versichertenkarte einem anderen überlassen habe. Es gebe nichts dazu, wie der Unbekannte an die Karte gelangt sei. Und nichts dazu, ob der Angeklagte das gewollt habe. Haberland plädierte auf Freispruch.

Richterin sieht Tat als bestätigt an

Das sah die Richterin anders. Es seien zwei verschiedene Personen gewesen, die im Krankenhaus einmal wegen einer Schulteroperation und einmal wegen eines Autounfalls behandelt wurden. Doch sei von beiden die gleiche Karte mit gleichem Namen und Geburtsdatum verwendet worden. Für diese Karte habe es keine Verlustmeldung gegeben. Anhaltspunkte für eine andere Erklärung lägen auch nicht vor. Das Gericht müsse für seine Überzeugungsbildung nicht sämtliche Eventualitäten ausschließen, betonte die Richterin.

Sie verurteilte den nicht vorbestraften Angeklagten wegen Beihilfe zum Betrug in mittelbarer Täterschaft zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 60 Euro, also zu 3600 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.