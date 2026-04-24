Seit 1. Januar ist Christian Koob neuer Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses. Redakteur Guido Glöckner hat den 40-Jährigen nach seiner ersten Bilanz gefragt.

Herr Koob, bevor Sie am 1. Januar Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses wurden, haben Sie das Krankenhaus schon zwei Jahre als Stellvertreter kennengelernt. Wie sind sie 2024 nach Pirmasens gekommen?

Ich habe den Pirmasenser Pflegedirektor Bernd Henner noch aus meiner Zeit bei der Uni-Klinik Homburg gekannt, wo auch er tätig gewesen war. Der Kontakt war noch vorhanden, daher war mir das Pirmasenser Krankenhaus ein Begriff. Was ich gehört habe, hat mich dazu bewogen, mich als stellvertretender Geschäftsführer zu bewerben.

Warum ich von der großen Uni-Klinik an dieses Schwerpunkt-Krankenhaus gewechselt bin? Die Uni-Klinik in Homburg ist eine riesige Einrichtung mit 6500 Mitarbeitern, da dauert es lange, bis sich Projekte umsetzen lassen. Pirmasens mit seinen 1750 Beschäftigten hat eine andere Größenordnung, da lässt sich auch in einem zeitlich akzeptablen Rahmen etwas umsetzen.

Sie hatten zwei Jahre Zeit, um das Städtische Krankenhaus kennenzulernen, bevor sie Geschäftsführer wurden. Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit?

Diese beiden Jahre haben ganz gut getan für das Kennenlernen des Hauses und der Mitarbeiter. Sie haben mir aber auch die Gelegenheit gegeben, auch schon erste neue Impulse zu setzen. Ich habe einige Projekte umsetzen können.

Waren von Anfang an entschieden, dass Sie irgendwann einmal die Geschäftsführung übernehmen werden?

Nein, entschieden war das nicht. Ich wurde zwar, als ich vor zwei Jahren die Stelle des stellvertretenden Geschäftsführers übernommen habe, gefragt, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könne, die Nachfolge von Martin Forster anzutreten. Aber als es so weit war, musste ich mich noch einmal offiziell bewerben und auch ein Assessment-Center absolvieren.

Sie haben Ihren Vorgänger angesprochen: Wo liegen denn die Unterschiede zwischen Ihnen?

Um es vorwegzuschicken: Wir waren uns von Anfang an sympathisch, die Chemie hat gestimmt. Und das, obwohl wir schon unterschiedliche Charaktere sind: Ich bin eher zielstrebig und ungeduldig unterwegs, er war da schon ausgedehnter und der Ruhigere in seiner Arbeit. Deshalb hat es auch ganz gut funktioniert, wir haben uns gegenseitig ausgeglichen.

Wenn jemand schon zwei Jahre als Stellvertreter mitgearbeitet hat, erscheint der Wechsel in die Geschäftsführer-Position von außen fließend. War das auch so – oder hat sich für Sie doch etwas verändert?

Das hatte ich mir grundsätzlich auch so vorgestellt, dass ich am 1. Januar 2026 einfach so weiter mache wie zuvor. Die Realität sieht aber anders aus: Zuvor hatte ich mich stark mit kaufmännischen Themen und Prozessoptimierung beschäftigt, nun kommen aber verstärkt die persönlichen Komponenten hinzu. Der Mensch steht stärker im Vordergrund, es gibt mehr persönliche Gespräche. Und da muss ich sagen: Das hat Martin Forster beherrscht, nicht umsonst wurde er im Krankenhaus „Papa Forster“ genannt. Diesen Aspekt hatte ich tatsächlich unterschätzt, das muss ich noch dazu lernen.

Sie übernehmen das Pirmasens Krankenhaus in einer schweren Zeit: Krankenhäuser schreiben allgemein rote Zahlen – auch das Städtische. Wie gehen Sie damit um?

Jeder hat mich beglückwünscht im Januar, als ich Geschäftsführer wurde. Ich habe gefragt: Zu was? Es wartet eine Mammutaufgabe auf das Krankenhaus in den nächsten Jahren. Denn aktuell sind wir mitten in einer Gesundheitsreform, die von Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), als „nichts weniger als die größte Reform im Gesundheitswesen der letzten 20 Jahre“ bezeichnet wird.

Für mich und die Mitarbeiter geht es jetzt und in der nahen Zukunft darum, das Pirmasenser Krankenhaus so zu positionieren, dass wir die medizinische Versorgung in der Westpfalz sicherstellen können. Dafür müssen wir Konzepte erarbeiten, um dieses Ziel auch wirtschaftlich auskömmlich bei gleichbleibender Qualität erreichen zu können.

Aber ich will gleichzeitig auch sagen: Eine solche Herausforderung macht mir Spaß, denn sie bietet auch gestalterische Möglichkeiten.

Das Pirmasenser Krankenhaus befindet sich in einer Phase der Veränderungen: Eine Herausforderung für den neuen Geschäftsführer Christian Koob. Foto: Hans Pertsch

Wie ist die aktuelle Lage im Pirmasenser Krankenhaus?

Wie 80 Prozent der deutschen Krankenhäuser müssen wir aktuell auch in Pirmasens mit roten Zahlen arbeiten. Um davon wegzukommen zu schwarzen Zahlen müssen wir neue Wege gehen. Ich spreche da von sektorübergreifender Zusammenarbeit, von Kooperationen in der Region mit anderen Trägern. Aktuell bin ich auch bei niedergelassenen Ärzten unterwegs, um für solche sektorübergreifende Konzepte zu werben. Diese machen Sinn gerade wegen der Notaufnahme, wo viele Patienten nicht hingehören, sondern besser bei den niedergelassenen Medizinern aufgehoben sind. Deren Reaktion war unterschiedlich: Manche zeigten sich offen, andere waren zurückhaltender, weil sie schon jetzt die Patientenströme in ihren Praxen nur schwer bewältigen können.

Aber der Kostendruck steigt, die Wirtschaftlichkeit ist momentan nicht gegeben: Wir müssen neue Wege gehen, extern mit Kooperationen, aber auch intern etwa durch organisatorische Veränderungen, etwa die Zentralisierung von Druckern. Und natürlich muss unsere zentrale Notaufnahme effizienter werden. Daran arbeiten wird, indem wir etwa zum Beispiel die Diagnostik optimieren durch klare Leitlinien. Aus diesem Grund haben wir auch die Geschäftsführung verstärkt durch den Ärztlichen Geschäftsführer Jörn Weymann, Chefarzt unserer Anästhesie, um die medizinischen Fachthemen besser bearbeiten zu können.

Wie verändert sich das Krankenhaus in diesen Zeiten?

Wir haben einige positive Veränderungen aus unserer Arbeit heraus, indem wir etwa neue medizinische Angebote für die Menschen in der Region anbieten können – seit 1. April 2025 haben wir die Palliativmedizin in Rodalben etabliert, seit 1. Oktober 2025 auch eine geriatrische Abteilung in Rodalben.

Es wird aber auch Veränderungen geben durch die Gesundheitsreform, durch die wir Leistungen nicht mehr anbieten dürfen, weil wir sie bislang nur geringfügig gemacht haben: Ich nenne da als Beispiel einmal die Behandlung und Operation eines Bauchaortenanorismas. Ja, wir sind medizinisch in der Lage dazu, aber wir machen es nun einmal zu selten. Das dürfen wir dann künftig nicht mehr als Leistung im Pirmasenser Krankenhaus anbieten, weil wir es voraussichtlich nicht mehr genehmigt und bezahlt bekommen.

Was aber passiert, wenn es sich um einen Notfall handelt und ein Transport an ein entferntes Krankenhaus nicht möglich ist?

Wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt und eine akute Behandlung medizinisch notwendig ist, dann ist zunächst einmal die Wirtschaftlichkeit sekundär, das sage ich ganz deutlich. Dann ist es erst im zweiten Schritt Sache der Geschäftsführung und des Controllings, mit den Kostenträgern, den Krankenkassen, die Kostenübernahme zu klären. Denn wir haben einen Auftrag – und der heißt medizinische Versorgung. In Notfällen ist die wirtschaftliche Frage sekundär, daher wird es auch nicht der Fall sein, dass ein Notfall nicht behandelt wird, nur weil wir das wirtschaftlich im Normalfall nicht dürfen.

Von den Veränderungen sind auch ambulante Behandlungen und Eingriffe betroffen – gleich in mehrfacher Hinsicht.

Kleinere Eingriffe ambulant statt stationär vorzunehmen, das ist die Zukunft. Allerdings sind unsere zentralen Operationssäle nicht für ambulante Eingriffe gedacht, wir gehen da im Alltag viele Kompromisse ein. Weil aber künftig viele Behandlungen ambulant stattfinden sollen, brauchen wir neue Konzepte und müssen diese Bereiche neu denken. Daher sind wir an einem Ausschreibungsverfahren für einen Neubau an der Lemberger Straße beteiligt, der unsere Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) für ambulante Behandlungen aufnehmen soll.

Das MVZ-Zentrum zwischen Freizeitbad Plub und Alter Feuerwache ist ein Neubauprojekt, aber es gibt ja noch die Krankenhauserweiterung.

Da schreiten wir gut voran: Das Raumprogramm steht und ist vom Rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium mit geringfügigen Änderungen genehmigt. Sie müssen jetzt noch angepasst werden. Die Planungen und Vorbereitungen gehen in diesem Jahr mit vollem Einsatz weiter. Ich denke, dass wir 2027 Gespräche über die finanzielle Förderung mit dem Land führen können und die Planungen soweit vorantreiben, dass es Chancen auf einen Baubeginn im Jahr 2028 gibt.

Denn eines sollte nicht vergessen werden: Jeder Monat früher, an dem der Neubau in Dienst gestellt wird, nutzt uns. Ab diesem Moment können wir die Betriebsausgaben hinsichtlich der Doppelvorhaltung für zwei Standorte deutlich reduzieren.

Wenn es um die beiden Neubauprojekte geht, muss auch über die Parkplatzsituation gesprochen werden. Durch beide Gebäude fallen schließlich jede Menge Stellplätze rund um das Krankenhaus weg.

Eines ist klar: Wir brauchen ein Parkkonzept. Und wir arbeiten auch daran. Noch ist es zu früh, um schon Ergebnisse zu verkünden. Aber eines kann ich schon verraten: Eine Möglichkeit ist ein bewirtschaftetes Parkhaus an der Pettenkoferstraße.

Zur Person

Bevor er Anfang 2024 als stellvertretender Geschäftsführer und Prokurist ans Städtische Krankenhaus Pirmasens wechselte, hat der aus Bexbach stammende Christian Koob mehrere Führungspositionen im Gesundheitswesen bekleidet. Vor seinem Wechsel nach Pirmasens hatte er die administrative Leitung des chirurgischen Zentrums am Universitätsklinikum Homburg übernommen. In den beiden Jahren bis zur Übernahme der Geschäftsführung des Städtischen Krankenhauses leitete er den Standort Rodalben und war mit Projekten zur Prozessoptimierung und strategischen Themen betraut.