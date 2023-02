Trotz Lockerung der Corona-Regeln: Im Städtischen Krankenhaus bleibt die Maske auf. Und auch einen negativen Corona-Test müssen Besucher vorweisen. Das gilt für alle rheinland-pfälzischen Krankenhäuser, auch für den Rodalber Standort und das Nardini-Klinikum in Zweibrücken. Unklar ist, wie es mit der Teststation im Städtischen weitergeht. Das Krankenhaus wartet auf eine Ansage von oben. Bisher übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Schnelltests bei Patienten und Besuchern von Krankenhäusern. Es ist aber nicht sicher, wie lange das so bleibt. Das Krankenhaus will bis Ende des Monats einen Plan entwickeln, wie weiter verfahren wird, hieß es auf Nachfrage.