Neuerung in den vier Aufzügen im Foyer des Krankenhauses: Dort gibt es nun Bildschirme, die Nachrichten anzeigen und im Notfall helfen sollen. Zeitgleich mit der neuen Technik wurde auch eine Nachlässigkeit behoben, die manchen Klinikbesucher bislang ratlos zurückließ.

Sie zeigen an, wie das Wetter wird und was sich in der Welt so tut, doch die neuen Bildschirme in den vier Haupt-Aufzügen des städtischen Krankenhauses dienen nicht nur der Unterhaltung von Personal und Besuchern. Wenn es ein Problem gibt, ein Lift beispielsweise stecken bleibt, soll man über die Bildschirme Hilfe anfordern können. Sie dienen also als Notrufsystem. Die Klinikverwaltung verspricht sich von der Neuerung außerdem „eine erhöhte Barrierefreiheit“ − weil nun eine Computerstimme ansagt, auf welchem Stockwerk man sich befindet.

Was die Bildschirme gekostet haben, sagt das Krankenhaus auch auf wiederholte Nachfrage nicht. „Das Notrufsystem und die zugehörigen Komponenten sind Teil einer Anpassung des laufenden Servicevertrags“, lässt die Klinik dazu wissen. Wie viel das Krankenhaus der Aufzugfirma Otis nun mehr zahlt, ist unklar. Zunächst wurden zwei Bildschirme auf Probe installiert, in den vergangenen 14 Tagen folgten dann zwei weitere.

Leere und veraltete Schilder

Mehr als die Bildschirme dürfte Klinikbesucher jedoch freuen, dass die zuständige Firma auch die Beschilderung in den Aufzügen überarbeitet hat. Die war, wie auch die RHEINPFALZ feststellte, schon seit längerem nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Manche Felder waren schlichtweg leer, auf anderen standen noch die Namen von Abteilungen, die innerhalb des Hauses längst umgezogen sind, andere fanden sich gar nicht. Sich anhand der Schilder im Aufzug im Haus zurechtzufinden, war schwierig. Hinzu kam, dass die Beschilderung in den vier Aufzügen keineswegs einheitlich war.

Wie sich herausstellte, kann die Klinik die Schilder nicht selbst erneuern − weshalb es auch nichts brachte, wenn Mitarbeiter oder Besucher auf die mangelhafte Beschilderung hinwiesen. „Der Austausch beziehungsweise die Ergänzung der Beschilderung kann nur in Anwesenheit eines Otis-Servicemitarbeiters erfolgen“, heißt es aus dem Krankenhaus. Wann die Schilder zuletzt überarbeitet wurden, verrät das Krankenhaus ebenfalls auf wiederholte Nachfrage nicht. Nach Informationen der RHEINPFALZ schon seit längerer Zeit nicht mehr. Als die RHEINPFALZ anfragte, wann die nächste Überarbeitung ansteht, hieß es zunächst, das sei für diesen Sommer vorgesehen. Nun vermeldete die Klinik, man habe die Beschilderung doch schneller überarbeitet, sie sei nun auf dem neuesten Stand.