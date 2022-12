In der Chefarztriege des Städtischen Klinikums steht ein Wechsel an. Harald Schultz, der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, wechselt Ende des Jahres in den Ruhestand. Das hat der Geschäftsführer des Krankenhauses, Martin Forster, am Dienstag mitgeteilt. Er bezeichnete Schultz als einen hervorragenden Operateur und engagierten Ausbilder seines Ärzteteams. Der Chefarzt war sechs Jahre in Pirmasens tätig. In seiner letzten Sitzung befasste sich der Stadtrat mit seiner Nachfolge. Der neue Chefarzt war auch beim anschließenden Jahresabschluss dabei. Er heißt Peter Gaßmann und arbeitet derzeit noch in der Universitätsklinik Mainz. Dort ist der Mediziner Oberarzt. Er soll ab Februar seinen Dienst in Pirmasens antreten. Im Januar übernimmt der langjährige Leitende Oberarzt Tamer Koru kommissarisch die chefärztliche Leitung der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Seit einem Jahr betreibt das Krankenhaus neben dem Stammsitz noch den Standort in Rodalben. Die dortige Allgemein- und Viszeralchirurgie wurde im Juli geschlossen und unter Leitung von Schultz mit der Pirmasenser Abteilung zusammengeführt.

Sozialdemokratischer Musiker

Außerdem bekommt das Klinikum einen neuen Pflegedirektor. Nach Informationen der RHEINPFALZ handelt es sich dabei um Bernd Henner. Er war seit November 2020 Pflegedirektor bei den saarländischen Diakonie Kliniken der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Henner stammt aus Zweibrücken und ist dort Mitglied des Stadtrates. Bei der Kommunalwahl 2019 kandidierte er für die Linke. Vor einem Jahr trat er jedoch aus dieser Partei aus. Daraufhin schloss er sich den Sozialdemokraten an. Henner ist zudem als Musiker aktiv. Er spielt Gitarre bei der Zweibrücker Coverband Voltbeat.

Nach wie vor sucht das Städtische Klinikum einen Nachfolger für Cornelius Moser. Der Chefarzt der Gastroenterologie verließ das Krankenhaus zum 1. April, um als niedergelassener Mediziner bei den PS Docs im Medizentrum zu arbeiten.