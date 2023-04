Bei der Chefarztriege des Pirmasenser Krankenhauses stehen weitere Wechsel bevor. Der Stadtrat hat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung die Weichen dafür gestellt. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll Jörn Weymann auf Carsten Henn folgen. Der war nicht nur ärztlicher Direktor, sondern leitet auch die Abteilung für Anästhesiologie. Henn tritt zum 1. Juni in den Ruhestand. Sein Nachfolger als Ärztlicher Direktor ist seit dem 1. April Rolf Bächle, der Chefarzt der Urologie, wie das Krankenhaus kürzlich mitgeteilt hat. Weymann ist Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Außerdem soll die Innere Abteilung künftig von einer Doppelspitze geleitet werden. Michael Mullen und Mark Neufang sollen die Aufgaben eines Chefarztes im Team übernehmen. Mullen arbeitet seit 20 Jahren am Pirmasenser Krankenhaus. Er ist Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie. Neufang ist Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie, Notfallmedizin und Sportmedizin. Er arbeitete zuletzt in Saarbrücken als Arzt im Evangelischen Stadtkrankenhaus. Zuvor war er Chefarzt im Neunkircher Fliednerkrankenhaus. Das Saarbrücker Krankenhaus gehörte zur Kreuznacher Diakonie und wurde zum Jahreswechsel geschlossen. Neufang ist nicht der einzige leitende Mitarbeiter, der von diesem Arbeitgeber nach Pirmasens wechselt: Der neue Pflegedirektor Bernd Henner kommt ebenfalls von dort.