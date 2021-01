Mitarbeiter des Krankenhauses können vermutlich ab nächster Woche an ihrer Arbeitsstätte gegen Covid-19 geimpft werden. Wie viele Impfdosen das Krankenhaus erhält, steht dabei noch nicht fest. Wie Chefarzt Cornelius Moser der RHEINPFALZ sagte, erhalte die Klinik „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ den vom US-Konzern Moderna in Europa produzierten Impfstoff. Die Impfstraße − also in welchen Räumen in der Klinik die Mitarbeiter aufgeklärt, untersucht und geimpft werden − sei bereits geplant, doch seien noch Details zum Thema Aufklärung zu klären.

„Haben Personal ermutigt zur Impfung“

„In der Ärzteschaft ist die Impfbereitschaft sehr, sehr hoch“, sagte Moser der RHEINPFALZ am Mittwoch. Wie viel Prozent der in der Pflege Beschäftigten sich impfen lassen wollen, könne er nicht sagen, das habe man nicht abgefragt. „Wir haben unser Personal ermutigt zur Impfung“, sagt Moser. Es gelte, die Beschäftigten, aber auch die Patienten der Klinik vor Corona zu schützen. Dabei habe sich gezeigt, dass eine umfassende Aufklärung der beste Weg sei, um Bedenken gegen die Impfung auszuräumen. So hätten einige Mitarbeiter, die zunächst zögerlich waren, nach umfassender Information erklärt, sie ließen sich nun doch impfen.

Impfung nur für Beschäftigte

Moser betont, dass sich nur Beschäftigte im Krankenhaus impfen lassen können, keine Leute von außerhalb. Zudem werde man eine Reihenfolge festlegen, wie sie auch bundesweit bei den Corona-Impfungen gelte. Zuerst könnten sich jene Mitarbeiter impfen lassen, die bei ihrer täglichen Arbeit in Kontakt mit Erkrankten kommen.