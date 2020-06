Ein gemeinsamer Standort in Pirmasens für das Städtische Krankenhaus und das St. Elisabeth Rodalben wird wahrscheinlicher. Ein externes Gutachten empfiehlt die Aufgabe des Gebäudes in Rodalben. Die beiden Kliniken sollen fusionieren, in Pirmasens würde angebaut. Details sind noch nicht ausgearbeitet, doch diese grobe Richtung traf am Mittwoch auf breite Zustimmung bei politischen Vertretern und den Krankenhaus-Leitungen. Laut Gutachten sollen nicht alle 155 Betten des Rodalber Hauses übernommen werden. Zusammen mit den bisher rund 400 Betten in Pirmasens soll das neue vereinte Klinikum etwa 500 Betten bieten. Bis zur Umsetzung der Pläne dürften vier bis fünf Jahre vergehen.