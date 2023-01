Am Pirmasenser Krankenhaus gibt es einen neuen Chefarzt. Zum 1. Februar hat Peter Gaßmann die Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie übernommen. Der vorherige Stelleninhaber Harald Schulz hatte sich zum Jahresende nach sechsjähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Wie das Krankenhaus weiter mitteilt, leitet Gaßmann gemeinsam mit Michael Mullen, dem Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, das Darmzentrum. Der in Neustadt geborene Familienvater Gaßmann ist laut einer Mitteilung Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie mit der Zusatzbezeichnung Spezielle Viszeralchirurgie. Vor seinem Wechsel nach Pirmasens war Gaßmann als Oberarzt an der Universitätsmedizin Mainz tätig gewesen. Er begann seine chirurgische und wissenschaftliche Karriere am Universitätsklinikum Münster, wo er sich den Angaben zufolge 2011 auf dem Themengebiet der kolorektalen Lebermetastasen habilitierte. Es folgte der Wechsel an die Universitätsklinik Mainz als Oberarzt zunächst bis 2017. Von 2017 bis 2020 war er als Chefarzt am ehemaligen Malteserkrankenhaus Seliger Gerhard in Bonn tätig, bis zur Übernahme durch einen privaten Träger. Danach kehrte er wieder an die Universitätsklinik Mainz zurück. Unter der Leitung von Gaßmann soll die onkologische Viszeralchirurgie in Pirmasens weiterentwickelt und erweitert werden, teilt das Krankenhaus mit. Die bereits etablierten chirurgischen Bereiche sollen durch minimalinvasive chirurgische Verfahren ausgebaut werden.