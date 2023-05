Durchweg positive Reaktionen löste die Vorstellung der Pläne für das Campus-Projekt am Krankenhaus am Montag im Stadtrat aus. Stefanie Eyrisch (CDU) bezeichnete die Idee als „Meilenstein für Pirmasens“, befürchtete aber in der Übergangsphase Probleme wegen der wegfallenden Parkplätze für Besucher von Plub und Krankenhaus. „Es gibt einen hohen Parkdruck in dem Viertel“, so Eyrischs Beobachtung. Für Sebastian Tilly (SPD) werden mit dem Konzept gleich mehrere Forderungen seiner Fraktion auf einen Schlag erledigt, womit er auf die Räume für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) und den neuen Kindergarten anspielt. Tilly warnte, dass bei den Vertragsverhandlungen nicht die gleichen Fehler wie bei der Kaufhalle gemacht werden. Unter anderem sollten Bankbürgschaften von den Investoren gefordert werden, so Tilly. Den privaten Betreiber sieht Frank Eschrich (Linke) als Knackpunkt. Das Gesundheitswesen werde mehr und mehr zur Ware und zum Markt, wo nur noch der Profit zähle. Die von OB Zwick angekündigte Mitnutzung des Plub-Parkplatzes will Bernd Schwarz (SPD) mit den Stadtwerken geklärt wissen, die schließlich den Parkplatz bezahlt haben. Hier sei die Stadtspitze im Gespräch mit den Stadtwerken, versicherte Zwick.