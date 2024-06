Das Städtische Krankenhaus Pirmasens und das Dynamikum Science Center laden Kinder im Kita- und Grundschulalter ein zu kostenfreien Ferienveranstaltungen: Eine „Teddy-Klinik“ und ein Erste-Hilfe-Kurs werden angeboten.

Was ist bei einem Notfall zu tun? Warum muss sich niemand vor einem Arztbesuch fürchten? Solche und weitere Fragen sollen speziell für Kinder im Kita- und Grundschulalter beantwortet werden. Die beiden kindgerecht konzipierten Kurse des Städtischen Krankenhauses Pirmasens „Teddy-Klinik“ findet am Dienstag, 30. Juli, und „Erste Hilfe“ am Dienstag, 6. August, in Kooperation mit dem Dynamikum Science Center statt. Im Rahmen des Mint-Clusters werden sie jeweils von 11 bis 14 Uhr in den Dynamikum-Räumen im zentral gelegenen Rheinberger-Gebäude gehalten. Geleitet werden sie von zwei Ärzten des Krankenhauses mit Unterstützung von Pflegekräften.

Der Kurs „Teddy-Klinik“ richtet sich vor allem an Kinder im Kita-Alter, eignet sich laut Mitteilung aber auch für etwas ältere Kinder. Ziel sei es, ihnen die Angst zu nehmen vor der ärztlichen Untersuchung in einer Praxis oder im Krankenhaus zu nehmen. Gerade jüngere Kinder seien davon oft sehr eingeschüchtert. In der „Teddy-Klinik“ erleben sie diese Situation ganz anders: Jedes Kind bringt ein eigenes Stofftier mit, für das es sich eine Krankheit überlegen kann.

Das Stofftier ist der Patient

Um diesen „Patienten“ kümmert sich dann Sebastian Tenbruck, Assistenzarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, gemeinsam mit Dan-Odysseas Miliadis, Notarzt und Oberarzt in der Zentralen Notaufnahme des Städtischen Krankenhauses Pirmasens, sowie einer Pflegekraft. Sie nutzen typische medizinische Instrumente – und je nach Art der „Erkrankung“ auch Geräte, die es im Krankenhaus oder in Praxen gibt. Zudem erklären sie genau, was sie tun und warum das notwendig ist. Während der gesamten Behandlung bleiben die Kinder stets an der Seite ihrer Stofftiere und lernen dadurch spielerisch, dass auch sie keinesfalls Angst vorm Untersuchen haben müssen.

Beim Erste-Hilfe-Kurs üben Grundschulkinder gemeinsam, wie ein Notfall erkannt wird und wie verletzten Menschen geholfen werden kann. Auch ein Rettungswagen wird vor Ort sein. Außerdem sollen die Kinder in Gruppen lernen, was zu tun ist bei einer offenen Wunde, einem Knochenbruch, einer Verbrennung sowie bei Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit.

Das Städtische Krankenhaus Pirmasens informiert, dass auch außerhalb der Ferien Kita-Gruppen eingeladen sind, die Klinik zu besuchen und mit fachlicher Begleitung beispielsweise die Zentrale Notaufnahme oder einen OP-Saal zu erkunden. Infos dazu haben Uwe Bernhardt (06331 714-3214, Uwe.Bernhardt@kh-pirmasens.de) oder Rada Cvijanovic (06331 714-3216, Rada.Cvijanovic@kh-pirmasens.de).

Info

Die Anzahl der Plätze für die „Teddy-Klinik“ und den Erste-Hilfe-Kurse für Grundschüler ist begrenzt. Anmeldung ist ausschließlich über die Internetseite westpfalz.de möglich. Die Kurse sind zu finden unter dem Reiter „Lernen & Arbeiten“, dort unter Mint-Region und weiter auf „Für Kinder und Jugendliche“.