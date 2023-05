Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Waren für Heim, Haus und Garten: Mehr als 70 fliegende Händler gastieren auf dem Krämermarkt in der Blocksbergstraße. Während der Auftakt des Markts am Dienstag bereits ein Erfolg war, besteht am Mittwoch noch die Chance, das Sortiment des traditionellen Marktes kennen zu lernen. Die RHEINPFALZ hat mit den Händlern über ihr Angebot gesprochen.

Rund um den Messplatz weht in diesen Tagen ein angenehmer Duft von Süßigkeiten, frisch gemachtem Popcorn oder auch exotischen Gewürzen und erlesener Feinkost. Immer der