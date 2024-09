Auf dem Krämermarkt gibt’s mal wieder – wer hätte anderes erwartet – jede Menge Kram. Rein sprachlich schwingt in diesem Wort eine Portion Geringschätzung mit, und sicher wird auch so mancher Besucher des traditionellen Treibens rund um den Grenadiermarkt nichts mit der mittlerweile unvermeidlichen Flut minderwertiger Textilien, Taschen und Schuhe anzufangen wissen. Doch auch eine stattliche Anzahl von „Krämern“ bietet Waren feil, die schon immer den Besuch lohnenswert machten. Wer am Montag den ersten Tag des Krämermarktes verpasst hat, kann dies am Dienstag, dem letzten Tag des Grenadiermarktes, noch ab dem Nachmittag nachholen. Selbstredend sind die Klassiker wieder am Start: zum farbenfrohen Spektakel wird die Präsentation des Gemüsehobels, es gibt Filztaschen, Hüte, afrikanischen Schmuck, Seifen und Düfte. Gewürze machen Lust aufs Kochen, Feinkost-Spezialitäten von der Salami bis zum Käse dürfen vor dem Kauf probiert werden, und Vorausschauende können sich bereits jetzt mit schafswoll-gefütterten Norwegersocken gegen die sicherlich irgendwann kommende Kälte wappnen.