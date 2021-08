„Ouzo ist ein wunderschöner, selbstbewusster und freundlicher Schäferhund-Rüde. Noch fehlt es ihm ein wenig an Erziehung“, umschreibt das Pirmasenser Tierheim das aktuelle Tier der Woche. „Er ist groß und kräftig. Wenn Ouzo an der Leine zieht, hat er einiges an Gewicht in die Waagschale zu werfen“, heißt es weiter. Mit manch anderem Rüden streite er im Tierheim gerne, was jedoch nicht heiße, dass er sich grundsätzlich nicht mit anderen Hunden vertrage. „Der zwei Jahre alte Rüde sucht eine Bezugsperson, möchte etwas lernen, dazu gehören“, schreiben die Tierschützer.

Halter mit Erfahrung gesucht

„Für Ouzo wünschen wir uns Menschen, die Erfahrung mit größeren Hunden oder sogar Schäferhunden mitbringen. Kinder sollten auf jeden Fall mindestens im Teenager-Alter sein. Schön wäre ein Zuhause mit Garten, das ist aber kein Muss.“ Wer sich für Ouzo interessiert, kann mit dem Tierheim einen Kennenlerntermin vereinbaren: Tierheim Pirmasens, 06331/65977, E-Mail anfragen@tierheim-pirmasens.de.