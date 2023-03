Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Mädels des Turnvereins Thaleischweiler sind im Steinstoßen bundesweit eine Größe. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften am Wochenende in Halle an der Saale räumen sie mächtig ab. Aber eben nicht nur die TVT-Mädchen.

Ann-Sophie Becker und Daniel Lelle errangen je einen Deutschen Meister-Titel, Lara Schwarz sogar zwei. DM-Vizemeister wurden zudem noch Lelle, Jana Rohr und Leandra Weiß.