Die Antragsfrist für die Teilnahme an der unentgeltlichen Ausleihe von Lehrmitteln endet am Mittwoch, 15. März. Darauf weist das Schulverwaltungsamt der Stadt Pirmasens hin.

Bis zu diesem Stichtag müssen die vollständig ausgefüllten Formulare vorliegen. Die Anträge können entweder in den Briefkasten des Schulverwaltungsamtes, Zeppelinstraße 11, eingeworfen oder auf elektronischen Weg per E-Mail geschickt werden. Auch die Sekretariate der Schulen nehmen die Unterlagen entgegen. Nur so ist sichergestellt, dass die Kinder und Jugendlichen der Pirmasenser Schulen, die für das Schuljahr 2023/2024 benötigten Bücher und Lehrmittel rechtzeitig erhalten.

Die Anträge wurden bereits im Januar in den Schulen verteilt. Die Antragstellung ist auch elektronisch möglich. Anträge, die nach dem 15. März eingehen, können nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. In diesen Fällen muss allerdings nachgewiesen werden, dass der Antragsteller das Fristversäumnis nicht zu vertreten hat; etwa durch längere Krankheit, Zuzug aus einem anderen Bundesland oder einem notwendigen Schulwechsel.

Allgemeine Informationen zur Schulbuchausleihe sind auf der Homepage der Stadt Pirmasens zu finden . Für weitere Auskünfte steht das Schulverwaltungsamt Pirmasens, Petra Wagner, Telefon: 06331 5533-12 und Jenny Schneider, Telefon: 06331 5533-11, zur Verfügung.