Die rund 960 ehrenamtliche Helfer, die am 14. März für einen reibungslosen Ablauf der Landtagswahl im Wahlkreis Pirmasens sorgen, können sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das hat der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick in seiner Funktion als Kreiswahlleiter angekündigt. Das Land stellt KN95-Masken für die Wahlhelfer sowie Handschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Stadt Pirmasens plant darüber hinaus in den Wahllokalen zusätzlich den Aufbau von Hygieneschildern – umgangssprachlich Spuckschutz genannt. Das Angebot freiwilliger Schnelltests für Wahlhelfer ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen und liegt im Ermessen der Kommunen.