Bunte Dirndl und Lederhosen: Es ist wieder Oktoberfest-Zeit. Bis Sonntag lockt in München die Wiesn noch Menschen aus aller Welt in die Bierzelte und auch hierzulande gibt es ein paar Veranstaltungen, bei denen man die traditionellen Trachten tragen kann. Wie groß die Nachfrage nach Dirndl, Blusen und Lederhosen ist, hat DIE RHEINPFALZ bei Oliver Vafiadis von der Firma Vabo gefragt.

Die richtige Kleidung gehört zu einem Oktoberfest genauso dazu wie Bier und Brezn. In Pirmasens gab es früher mit dem Oktoberfest auf dem Beckenhof und dem Parktoberfest in der Messehalle zwei große Veranstaltungen, die das Wiesn-Flair für tausende Besucher in die Südwestpfalz gebracht haben.

Dass diese Feste schon länger Geschichte sind, merkt auch der Kostümprofi Oliver Vafiadis von der Firma Vabo. In seinem Geschäft in der Neckarstraße hängen jedes Jahr um diese Jahreszeit verschiedene Lederhosen und Hemden für Männer sowie verschiedenfarbige Dirndl und Blusen für Frauen. Hinzu kommen weiß-blaue Dekoartikel passend zum Thema, mit denen auch Privatpartys ansprechend gestaltet werden können. „Der Verkauf dieser Sachen ist in den letzten Jahren deutlich weniger geworden, was sich schon vor den Corona-Jahren abgezeichnet hat. In diesem Jahr läuft der Verkauf allerdings etwas besser als 2023. Es gibt zwar weniger große Veranstaltungen dieser Art, aber privat richtet der ein oder andere dann schon ein Oktoberfest aus“, hat Vafiadis festgestellt. Ende Oktober veranstaltet beispielsweise der Carneval-Verein Pirmasens eine entsprechende Veranstaltung, und der Pirmasenser Stadtfeuerwehrverband lädt zuvor erstmals zur zünftigen „Feuerwiesn“ in die Eventlocation „Matrix“ auf die Husterhöhe ein. Weitere, oktoberfestaffine Veranstaltungen gibt es laut Vafiadis in Bruchweiler und Donsieders. „Das sind so die Gelegenheiten, zu denen sich die Leute Dirndl und Lederhosen kaufen. Manche kaufen sich auch neue Trachten, obwohl sie schon mehrere im Schrank hängen haben“, sagt Vafiadis.

Trends kommen direkt aus München

Die Trends kämen direkt aus München. Die Dirndl sind jetzt generell länger und gehen alle übers Knie. Von schwarz bis lila gibt es alle möglichen Farben und verschiedene Stickereien. Bei Lederhosen gibt es verschiedene Arten von Leder sowie modische Trends, die sich immer mal wieder ändern. „Es gibt sie inzwischen mit oder ohne Latz und in allen möglichen Ausführungen“, so Vafiadis weiter.