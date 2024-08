Vor 33 Jahren wurde die Ukraine unabhängig. Dieser Jahrestag wurde am Samstag auch in Pirmasens gefeiert. Das Konzert zum Unabhängigkeitstag ihres Heimatlandes hatte Natalia Holturenko organisiert. Sie hatte auch verantwortlich gezeichnet für das Gedenken an zwei Jahre Krieg in der Ukraine im Februar.

Am Samstag um die Mittagszeit setzten auf dem Exerzierplatz mehrere Interpreten ein musikalisches Zeichen. Nur rund 50 Menschen waren jedoch zum Konzert gekommen, bei dem Natalia Shandruk, Viktoria Repieva, Tetiana und Hanna Voloshyna, Mariia Kryvoshei, Petro Girchuk und Nazar Holturenko Gedichte, Volks- und moderne Musik aus der Ukraine interpretierten.

Organisatorin Natalia Holturenko dankte insbesondere der Stadtverwaltung, dem Pakt für Pirmasens und dem CVJM, die die Veranstaltung erst möglich gemacht hätten.