Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Herr Croissant war ganz in seinem Jazz-Flow“, sagte Pfarrerin Kerstin Strauch. Und das an der Orgel. Was Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant, Sopranistin Svenja Hinzmann und Helma Terres an der Querflöte am Sonntag in die Pirmasenser Johanneskirche zauberten, war mitreißend und grandios. Das Konzert bündelte musikalisch ganze 300 Jahre.

Svenja Hinzmanns kristallklare Stimme zeichnet Szenen von Freiheit. Ihre Interpretation des Jazzstücks „Summertime“ von George Gershwin lässt direkt Bilder entstehen: Man