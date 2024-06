Zu einem Konzert mit Werken verschiedener Komponistinnen und Komponisten lädt die Pirmasenser Stiftung Johanneskirche für Samstag, 8. Juni, 19 Uhr, ein. Für das Programm zeichnet Helma Terres verantwortlich.

„Die Welt der Komponisten ist männlich geprägt, zumindest bis zum 20. Jahrhundert“, informiert die Querflötistin Helma Terres in einer Pressemitteilung zu dem bevorstehenden Konzert am Samstag, 8. Juni, in der Pirmasenser Johanneskirche. Terres gestaltet den musikalischen Abend zusammen mit der Pianistin Marina Kavtaradze. Oft habe man dem weiblichen Teil der Menschheit das Komponieren nicht zugetraut. So etwa soll Richard Strauss einst geurteilt haben: „Komponieren ist nun einmal Männersache und daran ist nicht zu rütteln ...“. Und Johannes Brahms habe noch einen draufgesetzt: „Es wird erst dann eine große Komponistin geben, wenn der erste Mann ein Kind zur Welt gebracht hat.“

Allerdings findet man schon seit der Barockzeit auch zahlreiche Werke, die von Frauen komponiert wurden. In ihrer Schönheit stehen sie den Werken der Männer in nichts nach, macht Terres deutlich. In dem Konzert am 8. Juni sollen einige Werke in der Besetzung Flöte und Klavier vorgestellt werden. „Passend zur jeweiligen Epoche ergänzen wir das Konzert mit Werken von Komponisten“, erklärt Terres das Konzept. Der Bogen spanne sich von Anna Amalia von Preußen über Leopoldine Blahetka bis hin zu berühmten Komponistinnen des 20. Jahrhunderts: Cécile Chaminade, Mélanie Bonis und Lili Boulanger. Einige zeitgenössische Komponisten sollen ebenfalls zu Gehör kommen, zum Beispiel Leonardo Vinci, Theobald Böhm, Philippe Gaubert und Henri Tomasi.

„Spannendes Panorama“

„Geboten wird ein spannendes Panorama der Flötenmusik von Barock bis modern – mit interessanten Anekdoten und wissenswerten Anmerkungen über die Komponistinnen und Komponisten“, kündigt Helma Terres an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Stiftung wird gebeten.