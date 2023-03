Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pianist Joseph Moog und die Staatsphilharmonie versetzten das Publikum am Freitag in Verzückung. Großen Anteil am Erfolg hatte der erst 22-jährige Dirigent aus Finnland.

Grammy-nominierte Joseph Moog brillierte am Freitag mit dem Deutschen Staatsorchester Rheinland-Pfalz nicht in einer Philharmonie oder einem renommierten Konzertsaal, sondern in der Festhalle am Pirmasenser