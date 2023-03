Unter dem Motto „Sounds of America“ hat die Atlantische Akademie in Mainz die US-amerikanische Band Three For Silver nach Deutschland eingeladen. Bei ihrem Gastspiel im Vinninger Haus am Lindenbrunnen erwartet das Publikum ein besonderer Mix. Das Konzert ist bereits ausverkauft

Die US-amerikanische Band Three for Silver geht auf Europatournee und gastiert in Deutschland, Dänemark, Österreich, Tschechien, Frankreich und Italien. Nach den Stationen Hamburg, Kopenhagen und Saarbrücken gibt es auch ein Konzert im Vinninger Haus am Lindenbrunnen.

Three for Silver ist ein Ensemble aus immer wechselnden Musikern rund um Bandleader Lucas Warford aus Bellingham, Washington, der in Vinningen mit Bex Nicholes (Gesang, Violine) und Strangely (Gesang, Akkordeon) auftreten wird. Die Songs der Band sind inspiriert von osteuropäischer Folklore, dem Weirdo-Blues von Tom Waits und Captain Beefheart und der Delta-Tradition von Robert Johnson, beschreiben die Organisatoren der Atlantischen Akademie. Der Delta-Blues ist im Mississippi-Delta groß geworden.

„Als hätten wir sie ausgegraben“

So entstehe ein unfassbares Genre, ein Mix aus basslastigen Klängen, virtuosem Folk, Americana-Musik und einer Prise Devil Swing. „Wir lieben ältere Sounds und versuchen Songs zu schreiben, die klingen, als ob wir sie irgendwo ausgegraben hätten.“ Das sagt Warford über seinen Stil. Weiteres Markenzeichen der Band: einzigartige Instrumente in ungewohnten Konstellationen – etwa ein Kontrabass aus einem alten Waschzuber zusammen mit einem Bass-Banjo und einer Bass-Dobro.

Die Location passt zur Band

Seit 2013 ist die US-amerikanische Band in den gesamten Vereinigten Staaten und der Welt unterwegs – von Wien bis nach Russland. Diesmal touren die Musiker auf Einladung der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, eine von der Landesregierung im Jahre 1996 gegründete Institution, die sich die Pflege der transatlantischen Beziehungen und die umfassende Information über Politik, Kultur und Gesellschaft der USA zum Ziel gesetzt hat.

In Vinningen tritt die Band Three for Silver in einer Location auf, die ihr in Sachen Außergewöhnlichkeit um nichts nachsteht, finden die Organisatoren aus Mainz. Das denkmalgeschützte Haus am Lindenbrunnen ist ein im Jahr 1717 erbautes Fachwerkhaus, in dessen renovierter Scheune die Veranstalter Brigitte und Jürgen Kupper jedes Jahr ausgewählte Konzertveranstaltungen bieten.

Info

Das Konzert von Three for Silver am Sonntag , 12. März im Vinninger Haus am Lindenbrunnen, Hauptstraße 61, beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die vom Auswärtigen Amt gesponserte Veranstaltung ist bereits ausverkauft.