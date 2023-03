The Old Friends sind große Fans der Musik von Simon & Garfunkel. Und diese interpretieren sie auch. Die beiden Musiker Laurent Kremer und Daniel Bour, beide Gitarre und Gesang, bieten ihren Zuhörern am kommenden Sonntag, 26. März, in der Alten Kirche in Vinningen eine akustische und sehr feine Version des berühmten New Yorker Konzerts im Central Park im September 1981. Sie respektieren die Originalversion, ohne sie einfach nur zu kopieren und bringen dabei ihr Talent als Musiker voll zum Ausdruck, um den legendären Hits eine persönliche Farbe zu verleihen.

„The Boxer“, „Cecilia“, „The Sound Of Silence“, „Scarborough Fair“ und andere weltbekannte Songs: Die Veranstaltung bietet ein Best-of des legendären amerikanischen Duos, das The Old Friends mit Sanftheit und Finesse interpretieren. Zusätzlich bringen sie noch bekannte französische Chansons mit. Einen musikalischen Augenblick mit Kremer und Bour zu teilen, ist wie ein gutes Glas Wein oder ein leckeres Essen mit Freunden: Man gönnt sich etwas Schönes und möchte es ganz einfach genießen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter info@kulturzentrum-vinningen.de und an der Abendkasse.