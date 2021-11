Am Samstag, 20. November, tritt die Gruppe The Last Gunslingers in der Orange Sportsbar, Hauptstraße 79, in Clausen auf.

Das Country-Rock-Quartett aus Zweibrücken mit seinem charismatischen Frontmann Brian Daugherty startete im Jahr 2017 mit Konzerten im Großraum Zweibrücken/Saarbrücken und überzeugte schon im Oktober 2018 in der Pirmasenser Rockkneipe Schwemme. Damals spielte die Band im Vorprogramm von Voltbeat. Mittlerweile füllt die Gruppe mit ihrer mitreißenden und spielfreudigen Show Eventhallen und größere Locations. Die Konzerte der Gunslingers sind stets sehr abwechslungsreich und spielfreudig.

Geboten werden Songs von Musikern/Bands wie Johnny Cash, Willie Nelson, Chuck Berry, Jerry Reed, Elvis Presley, John Denver oder „The Baboons“. Doch auch mehrere Eigenkompositionen hat die Gruppe im Programm. Zuvor werden die Burning Barrels aus dem Schweizer Kanton Wallis aufspielen. Das Quintett beschreibt sich als „Punk-Kuschelrock-Kollektiv“. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Eintritt: sechs Euro an der Abendkasse. Mehr Infos gibt’s auf Facebook.