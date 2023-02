Am Sonntag, 12. Februar, findet um 18 Uhr in der protestantischen Kirche in Nünschweiler ein Konzert der Gruppe Phrase Traffic statt. Die Band spielt zum einen Evergreens, etwa von ABBA, Cat Stevens, Toto, Stevie Wonder und Michael Jackson, zum anderen Kompositionen von Bandleader Achim Bißbort. Die Formation besteht neben Bißbort (Gitarre) aus Peter Hertzler (Bass), Julian Gottschalk (Piano), Nicci Appiah (Schlagzeug) und Shannon Young (Gesang). Die Band interpretiert einerseits die Pop-, Rock- und Soulsongs in klassischer Bandbesetzung mit Gitarre, Bass, Piano und Schlagzeug. Anderseits setzt sie in eigenwilligen Arrangements ungewöhnliche Akzente, wenn Hertzler an die Hang-Drum und Bißbort an den Fretless-Bass wechseln. Charakteristisch ist auch der dreistimmige Satzgesang von Bißbort, Gottschalk und Young.

Veranstalter des Konzerts ist die protestantische Kirchengemeinde Nünschweiler. Die Idee, ein solches Konzert in Nünschweiler zu veranstalten, sei entstanden, als mehrere Nünschweilerer bei einem Konzert der Band in der Klosterkirche Hornbach zu Besuch waren, wie Bißbort berichtet. Dieser ist auch abseits von Phrase Traffic in der Region als Musiker aktiv. Er ist Bassist bei mehreren Musical-Produktionen, der neue musikalische Leiter des Gospelchors Churchies in Pimasens und schreibt an einem Kindermusical mit dem Titel „Auch der Lauch – Ein Gemüsical“. Einlass zu dem Konzert ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.