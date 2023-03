Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Während andere Häuser darum kämpfen, ihr Publikum zurückzuerobern, hat das Vinninger Haus am Lindenbrunnen da keine Probleme. Das Duo Mon mari et moi begeisterte am Samstag in der vollbesetzten Scheune des Kulturdenkmals mit Sprachwitz, virtuoser Musik und Experimentierfreude, die auch vor dem Gebrauch eines Brillenetuis als Percussion-Instrument nicht zurückschreckt.

„Eine Plattitüde in h-moll“, „Moralin-Blues“, „Adorno und Karl Marx“: Die Lieder von Shakti und Mathias Paqué haben oft exotische Namen, obwohl