Am Mittwoch, 17. November, soll es nach langer Pause wieder ein Konzert des Immanuel-Kant-Gymnasiums geben: „Musik am Kant - light“ ist der der Titel des Konzerts, das um 19 Uhr beginnt. Einlass ist ab 18.30. Das Immanuel-Kant-Gymnasium hat einen seiner Schwerpunkte im musisch-künstlerischen Bereich und legt großen Wert auf die musikalische Erziehung und Bildung. Das Singen ist ein wesentlicher Inhalt des Musikunterrichts. Die auftretenden Ensembles unter der Leitung von Volker Christ, Steffi Sieber und Holger Vehling: die Klassen 5a und 6b, die Chorklasse 8, die Leistungskurse Musik Klasse 12 und 13, der Grundkurs Musik 13, die Band Cant Squad, das Orchester und der Kammerchor. Die beiden großen Chöre Kantileni und Kantiamo mit ihren jeweils circa 80 Mitwirkenden dürfen aufgrund der Corona-Regeln noch nicht auf der Bühne singen. Daher rührt der Zusatz „light“ im Konzerttitel, erklärt Volker Christ. Das Konzert soll eine Stunde dauern. Es gilt die 3G-Regel. Die kostenfreien Tickets sind über die Schule erhältlich.