Das Konzert mit den beiden Bands Luke und Thomas Steinköhler Trio am Donnerstag, 16. März, im Musikclub Z1 in Pirmasens fällt aus. Das teilten die Musikfreunde Pirmasens als Veranstalter der Z1-Konzerte am Donnerstagmittag mit. Der Sänger und Gitarrist von Luke, Lukas Schüssler, sei erkrankt. Die Musikfreunde Pirmasens sowie die beiden Bands wollen schnellstmöglich einen Ersatztermin organisieren.