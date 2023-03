Der Pirmasenser Jazzclub lädt zu einem Konzert am Freitag, 31. März, ein. Ab 20 Uhr konzertiert die Palatine Brothers Band in Bernds Jazzkeller in der Schäferstraße.

„More than Blues“: Unter diesem Motto haben sich im Herbst vergangenen Jahres fünf echte Urgesteine der Pirmasenser Musikergarde zu einer Band formiert, um ihre Leidenschaft für Blues und Rock neu zu entfachen. Ralf Maxstadt (Gesang), Jürgen „Pepe“ Zapp (Gitarren, Gesang), Bernd Adler (Keyboards), Mike Bernardi (Bass) und Ralf Bender (Schlagzeug, Gesang) sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der hiesigen Szene und gehören zu den erfahrenen Vertretern ihres Fachs.

Wer allerdings pure musikalische Nostalgie erwartet, wird eines Besseren belehrt. Klassiker des Genres wurden rigoros entstaubt und mit aktuellen Songs angesagter Interpreten und Bands zu einer abwechslungsreichen Mischung ergänzt, bei der auch die Einflüsse des modernen Country-Rock erkennbar sind. Deswegen finden sich auf der Setliste der Palatine Brothers Band neben Meilensteinen von ZZ Top, Joe Cocker oder den Rolling Stones auch Stücke von Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, John Mayer und Blackberry Smoke. Mit anderen Worten: Musikliebhaber jeden Alters und Geschmacks kommen durch den leidenschaftlich dargebotenen Mix aus Blues und Rock voll auf Ihre Kosten. Das Konzert startet um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut geht um.