Am kommenden Freitag, 15. Juli, gibt es ein Wiedersehen und -hören mit der Split Point Group um den Pirmasenser Pianisten Bernd Adler. Das Konzert steht unter der Überschrift „Swing to Groove“ und wartet mit internationalen Klassikern der Jazzliteratur auf.

Die Split Point Group setzt sich aus einem halben Dutzend Musikern zusammen, die sich bei speziellen Jazz-Workshops in Südwestdeutschland kennengelernt haben. Aus einer ursprünglichen Projektidee entwickelte sich im Laufe der Zeit eine feste Formation, die sich stilistisch an der Titelauswahl des „Great American Songbook“ orientiert.

Bereits 2020, als das Pirmasenser Sommerintermezzo seine Premiere feierte, war die Band auf dem Joseph-Krekeler-Platz zu Gast. Es folgten 2021 Auftritte bei der PS-Live-Stream-Reihe sowie beim Musiksommer im Neufferpark. Zur Gruppe gehören neben Bernd Adler am Piano auch der Saxofonist Thomas Girard aus Zweibrücken sowie das Saarbrücker Trio Martin Frick (Gitarre), Sebastian Krause (Bass) und Pia Oestreich (Schlagzeug). Als Sängerin tritt diesmal Katja Welck-Möhnen aus Kaiserslautern ins Rampenlicht. Sie ist keine Unbekannte, gehört sie doch zu den prägenden Stimmen der dortigen Uni-Bigband.

Neues Programm wird präsentiert

Bei dem Open-Air-Konzert auf dem Joseph-Krekeler-Platz möchte die Split Point Group ihr neues Programm präsentieren, das sich zwischen mitreißenden südamerikanischen Rhythmen und Perlen der internationalen Jazzliteratur bewegt.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Festhalle verlegt. Eintrittskarten sind beim Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz erhältlich – telefonisch unter 06331 842352 oder per Mail an kartenverkauf@pirmasens.de. Außerdem gibt es die Tickets unter www.ticket-regional.de.