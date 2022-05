Nach sechs Jahren Pause ist die Band Graceland zurück in Pirmasens. Die Kulturinitiative Paulus (Kupa) hat den renommierten Simon-and-Garfunkel-Tribute-Act für ein Konzert am Sonntag, 22. Mai, in der Pauluskirche engagiert.

Obwohl die Vorbilder Paul Simon und Art Garfunkel lediglich fünf Studioalben veröffentlicht haben, gelten Sie als das bekannteste und auch kommerziell erfolgreichste Duo der Musikgeschichte. Sie haben bis dato mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und trennten sich offiziell im Jahr 1970. In den folgenden Jahrzehnten gab es immer mal wieder Tourneen, die letzte Konzertrundreise fand 2010 statt. Einstige Super-Hits wie „Bridge Over Troubled Water“, „The Sound Of Silence“, „Mrs. Robinson“, „Scarborough Fair“ und „The Boxer“ gelten heutzutage als Klassiker der Musikgeschichte.

Graceland spielt rund 100 Konzerte im Jahr

Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen präsentieren die Karlsruher Thomas Wacker (Stimme von Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) das Werk von Simon & Garfunkel. Unter dem Banner Graceland sind die beiden bereits seit 2011 in Deutschland unterwegs, haben sich einen Ruf erspielt und begeistern regelmäßig die Konzertbesucher mit den Hits der US-Originale. Graceland spielt je nach Wunsch der Veranstalter als Duo, Duo und Quartett, Duo, Quartett und Band oder als Duo und Orchester. In der Pauluskirche geht alleine das Duo ans Werk. Graceland gibt pro Jahr rund 100 Konzerte.

Thorsten Gary sagt: „Wenn man sich einmal intensiv und ernsthaft mit den Hits von Simon & Garfunkel beschäftigt und sich darauf einlässt, erkennt man sehr schnell, wie besonders und einzigartig diese sind. Lieder mit Geschichten, Lieder, die von Herzen kommen und etwas zu erzählen haben. Diesen besonderen Charakter zu bewahren und in jedem Konzert neu zu transportieren, ist eine äußerst spannende Herausforderung.“

Info

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Vorverkauf bei Sams Weingalerie. Eine Abendkasse ist eingerichtet. Mehr Infos unter www.kupa-ps.de und auf der Website der Band.