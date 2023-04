Am Donnerstag, 20. April, spielt die Rockabilly-Truppe Boppin’ B aus Aschaffenburg im Pirmasenser Z1. Die Band hat sich kürzlich personell verstärkt.

Boppin’ B gibt es seit 1985. Pro Jahr gibt die Band rund 200 Konzerte. Sie gilt als eine der dienstältesten und beliebtesten Rock-'n'-Roll-Kapellen im deutschsprachigen Raum. Die Wurzeln der Band liegen eindeutig im Rock 'n' Roll der 1950er Jahre. Außerdem integrieren die Musiker Fragmente aus den Genres Ska, Swing, Punk und Pop in ihren ureigenen Sound.

Die Live-Performance der Formation besticht durch die teilweise akrobatischen Showeinlagen sowie eine immense Spielfreude. Einen enormen Popularitätsschub verlieh dem Quintett im Jahr 2005 die Tournee im Vorprogramm von Dick Brave and the Backbeats. Anschließend veröffentlichte die Gruppe einen kompletten Longplayer mit Sasha-Hits im Rockabilly-Stil, welcher auch in die deutschen Charts einstieg.

Mehr als 5000 Konzerte in 38 Jahren

Wie die gesamte Kulturbranche wurde auch die bayerische Kapelle in Zeiten der Pandemie so richtig durchgeschüttelt, mit dem Ergebnis, dass Stamm-Saxofonist Frank Seefeldt coronabedingt die Segel streichen wollte. Da die Band den Posten nicht eins zu eins ersetzen konnte, machte sie aus der Not eine Tugend und holte mit Sven Garrecht, bekannt als Liedermacher und Kabarettist, und Gregor Obermeier (Music Monks) gleich zwei neue Mitstreiter an Bord, sodass sich nun alle drei bei den Auftritten abwechseln können. Zur Band gehören weiterhin Michi Bock (Gesang), Golo Sturm (Gitarre), Didi Beck (Kontrabass) und Thomas Weiser (Schlagzeug).

Boppin’ B hat bis dato mehr als 5000 Konzerte gespielt sowie über 100.000 Einheiten seiner 13 Longplayer verkauft. Im Z1 stellt die Truppe auch das aktuelle Konzeptalbum „Saxbomb“ (2022) vor. Die Musiker haben sich darauf bekannter Songs der eigenen Geschichte angenommen, diese neu arrangiert und mit einem fetten Saxofon-Bläsersatz versehen. Heraus kam ein Album, das unbändige Spielfreude demonstriert und extrem tanzbare Songs liefert.

Info

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.