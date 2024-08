Sein 30-jährige Bestehen begeht der Rockpopchor Voices mit einem Konzert unter dem Motto „Auf das, was da noch kommt“ am Sonntag, 8. September, 18 Uhr in der Schillerhalle in Donsieders.

Achim Baas gründete den Chor 1994 und leitet ihn bis heute. Damals hatten einige junge, musikinteressierte Leute aus der Umgebung nachgefragt, ob man nicht einen Gospelchor gründen wollte, erzählt Baas. Auf Anhieb fanden sich rund 30 Sängerinnen und Sänger zusammen. Ein Jahr später schloss sich der Chor dem örtlichen Gesangverein Fröhlichkeit an. Aus dem Gospelchor bildete sich im Laufe der Zeit das nun als Voices bekannte Musikensemble. Dazu gibt es noch einen Kinderchor: Die Happy Kids werden von Carmen Baas, Ehefrau von Achim Baas, geleitet. Als drittes Standbein gibt es den gemischten Chor, den Achim Baas dirigiert.

Das Jubiläumskonzert startet mit „Auf das, was da noch kommt“ (Max Giesinger/Lotte). im Weiteren werden musikalisch arrangiert: „Ich halt die Luft“ (Ina Müller), „Weiße Fahnen“ (Silbermond), „With or Without You“ (U2), „Run to You“ (Pentatonix), „Ode an die Heimat “(Maybebop), „Oft gefragt“ (Annen May Kantereit), „Komet“ (Udo Lindenberg/Apache), „My Immortal“ (Evanescene). Nach der Pause folgen „Caravan of Love“ (The Housemartins), „Mein hungriges Herz“ (Mia/Scala), „Ich liebe das Leben“ (Vicky Leandros), „Im Wagen vor mir“ (Henry Valentino), „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ (Jürgen Marcus, „Tanze Samba mit mir“ (Tony Holiday), „Jetzt ist Sommer“ (Wise Guys) und „Your’re the Voice“ (John Farnham).

Info

Karten gibt es bei Bäckerei Lickteig in Donsieders sowie bei allen Chormitgliedern. Reservierungen: carmen.baas@gv-froehlichkeit.de.