Beim landesweiten Maskenpflichtkontrolltag hat die Polizei in der Südwestpfalz am Mittwoch 110 Personen kontrolliert. Schwerpunktmäßig waren die Beamten laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz in Pirmasens und Zweibrücken unterwegs. In 108 Fällen haben sie den Angaben zufolge Verstöße gegen die Coronabekämpfungs-Verordnung festgestellt, sprich: Die Kontrollierten haben keine Mundnasenbedeckung getragen. Die Polizei hat in der Südwestpfalz ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Fußgängerzonen, die Gastronomie und den Öffentlichen Personennahverkehr gelegt. Dabei kontrollierten sie auch die entsprechenden Wartebereiche. Gerade dort seien 86 Verstöße festgestellt worden, informiert das Polizeipräsidium. Vielen sei offenbar nicht bewusst, dass auch an Bushaltestellen eine Maske getragen werden müsse.

Laut dem rheinland-pfälzischen Innenministerium wurden am Mittwoch landesweit 3630 Personen kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 2400 Ordnungswidrigkeiten nach der Coronabekämpfungs-Verordnung festgestellt. In 2176 Fällen wurde entgegen den Vorgaben keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Das habe in den meisten Fällen zu einer mündlichen Verwarnung geführt. Bei einigen Kontrollen, so das Innenministerium, habe es Diskussionen über die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht gegeben. Die meisten Kontrollierten zeigten sich jedoch nach der Belehrung einsichtig. gana