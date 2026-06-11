Die Polizei hat in der ersten Juni-Woche bei Kontrollen von Zweirädern zahlreiche Verstöße festgestellt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die Einsatzkräfte nahmen demnach während der Kontrollwoche 173 Fahrzeuge unter die Lupe, darunter 33 E-Scooter sowie 31 E-Bikes und Pedelecs. Bei Kontrollen zur Geschwindigkeit stellten die Beamten 30 Verstöße fest. Zwölf Fahrzeuge hatten technische Mängel. Zehn Fahrer standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die Betroffenen müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen.