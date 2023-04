Einblicke in die unterschiedlichsten Berufsfelder vermittelte am Donnerstag in der Messehalle die erste Ausgabe der Ausbildungs- und Jobmesse „Fachzubi“. Hunderte Schüler aus Pirmasens und der Umgebung nutzten die Gelegenheit, sich an den Ständen zahlreicher regionaler Unternehmen zu informieren und erste Eindrücke von einem potenziellen künftigen Berufsfeld zu sammeln. Neben Schülern waren auch sonstige Job-Interessierte, Studierende sowie Berufsumsteiger oder -wechsler eingeladen, dort im Idealfall ihren Traumjob zu finden, wie es sich Fachzubi, der in der Saar-Pfalz-Lux-Region tätige Veranstalter, auf die Fahnen geschrieben hat. Die Palette an Unternehmen reichte von Einrichtungen wie AWO, Diakoniezentrum, Johannitern und städtischem Krankenhaus bis zu produzierenden Firmen wie FWB Kunststofftechnik, PSB Intralogistics und SLS Kunststoffverarbeitung. Wasgau, Sympatel, Hornbach, gastronomische Betriebe und mehrere Finanzämter deckten weitere Interessengebiete ab.