„Danke, dass Kultur ernst genommen wird in Zeiten, in denen man den Eindruck hat, sie wird nicht mehr gebraucht.“ Mit diesen Worten begrüßte der Musiker, Liedermacher, Schauspieler, Poet und Schriftsteller Konstantin Wecker am Dienstagabend in einem Live-Stream aus der Pirmasenser Festhalle sein Publikum.

In der Hochzeit knapp über 400 Besucher verfolgten die Lesung aus seinen Büchern „Das ganze schrecklich schöne Leben“ und „Auf der Suche nach dem Wunderbaren“